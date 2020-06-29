Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +21
море +24

Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Крыму: количество взятых под меднаблюдение приближается к четырем тысячам

20:07 понедельник, 29 июня 2020
COVID-19 в Крыму: количество взятых под меднаблюдение приближается к четырем тысячам

фото © pixabay.com

В Крыму из-за угрозы коронавируса под медицинским наблюдение находятся 3837 человек, при этом за последние сутки взято под наблюдение 374 человека.

Об этом свидетельствуют ежедневные данные Минздрава Крыма.

«Под динамическим наблюдением на дому находятся 2755 человек, в стационарах – 302 человека, изолировано в обсерваторы – 780 человек. Лечение в медицинских учреждениях проходят 182 человека, выписано с выздоровлением – 478», – сказано в информации ведомства.

За минувшие сутки в Крыму подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции. Всего на текущий период, по данным местных властей, в Крыму зарегистрировано 685 случаев новой коронавирусной инфекции, умерших пациентов с COVID-19 – 27 человек, при этом у 9 из них причиной смерти стал именно коронавирус. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 229 человек, четверо умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом. За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе. Пожилая женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась в инфекционной больнице Севастополя.

Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе. Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов

Коронавирусный сезон в Крыму: что будут требовать от туристов

Крымские власти рассказали о готовности курортов полуострова к приему гостей из других российских регионов.

Странности
Поклонская выбрала свой самый «няш-мяшный» портрет

Поклонская выбрала свой самый «няш-мяшный» портрет

Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выбрала победителя конкурса на лучшее аниме с ее изображением.

Общество
Побережье Крыма атакуют полчища божьих коровок

Побережье Крыма атакуют полчища божьих коровок

Жуки полезны для природы, но могут быть опасны для человека.

Курортный сезон
Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень

Власти Крыма думают, что турсезон на полуострове спасет осень

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что показатели отрасли к концу года могут выровняться за счет продления турсезона до октября.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации