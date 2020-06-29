COVID-19 в Крыму: количество взятых под меднаблюдение приближается к четырем тысячам

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В Крыму из-за угрозы коронавируса под медицинским наблюдение находятся 3837 человек, при этом за последние сутки взято под наблюдение 374 человека.

Об этом свидетельствуют ежедневные данные Минздрава Крыма.

«Под динамическим наблюдением на дому находятся 2755 человек, в стационарах – 302 человека, изолировано в обсерваторы – 780 человек. Лечение в медицинских учреждениях проходят 182 человека, выписано с выздоровлением – 478», – сказано в информации ведомства.

За минувшие сутки в Крыму подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции. Всего на текущий период, по данным местных властей, в Крыму зарегистрировано 685 случаев новой коронавирусной инфекции, умерших пациентов с COVID-19 – 27 человек, при этом у 9 из них причиной смерти стал именно коронавирус. В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 229 человек, четверо умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки всего четыре новых заражения коронавирусом. За 28 июня на территории Республики Крым подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе. Пожилая женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась в инфекционной больнице Севастополя.

Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе. Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.