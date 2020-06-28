Ждать ли Крыму аномальной жары: прогноз на июль

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Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

В некоторых регионах полуострова следующий месяц выдастся засушливым.

«По температурному фону, на мой взгляд, июль в Крыму будет чуть-чуть теплее, чем положено по многолетним значениям – буквально на 0,5-1 градус. Осадков выпадет около нормы, кроме севера полуострова, где ожидается небольшой дефицит в 20-40%», - сказал синоптик.

Тишковец напомнил, что для Симферополя в июле нормальными температурными показателями считаются +16,5 градусов ночью и +28,9 днем. Согласно многолетним значениям, в крымской столице за месяц должно выпасть 40 мм осадков.

Ранее эксперт сообщил, что последние дни июня в Крыму ожидается комфортная для отдыха погода, которую синоптики называют «миллион на миллион». Синоптик отметил, что такую идеальную погоду летом можно наблюдать не чаще двух-трех раз в месяц. В начале июля погода может испортится, однако кратковременные дожди прольются «небольшими порциями и локально».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Резкое изменение погоды в Крым принесет скандинавский антициклон. В четверг мощные конвективние процессы вызовут на полуострое кратковременные грозовые дожди, в дневные часы местами сильные ливни, крупный град, шквал 20-25 м/с.

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