Странности
В Ялте мечтают превратить дворников в квартальных
Пока что ялтинским дворникам выдали удостоверения «маэстро чистоты» и сшили специально разработанную форму.
Планами в интервью «Крымской газете» поделился глава администрации Иван Имгрунт.
— На этой неделе мы, кстати, провели присягу дворников. Сшили первую партию летней одежды для них, будет еще парадная и зимняя. Представители этой профессии получили удостоверения, где написано не «дворник», а «маэстро чистоты»! У нас стоит задача, чтобы дворники постепенно переходили в квартальные (как это было в начале прошлого века. – Ред.). Они будут не только убирать, но и следить за порядком и выполнять все функции общественного самоуправления, — заявил Имгрунт.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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