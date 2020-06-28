В Севастополе выявили семь небезопасных пляжей

Пляж Васили | фото © karta-krym.com

В Севастополе специалисты городского управления МЧС выявили семь пляжей, которые не прошли техническое освидетельствование из-за нарушений.

При этом в ведомстве не уточнили, что это за пляжи.

По данным ресурса «Новый Севастополь», речь идет о купальных зонах пансионата «Изумруд», пляжах «Таврида», «Наш парус», «Васили», «Любимовка-2», «Любимовка-1» и «Парк Победы». Отмечается, что арендаторы пляже не подали документы с заявкой в госинспекцию.

Представители арендаторов пляжей публично не комментировали ситуацию.

В июне этого года на пляже у парка Победы навес упал на туристку. В связи с этим Следком России начал проверку.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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