В Крыму зафиксировали девять случаев бешенства с начала года

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С начала этого года в Крыму зафиксировали 9 случаев бешенства животных.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Госкомветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.

«С начала года в Крыму зафиксировано 9 случае бешенства, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года, но это не повод расслабляться. Усилия государственной ветеринарной службы Республики Крым сосредоточены на максимальном охвате вакцинации домашних питомцев против бешенства», – рассказала Лисовская-Чудинович.

Напомним, в Симферопольском районе Крыма сняли карантин, связанный с бешенством лисы, которое обнаружили в частном домовладении два месяца назад.

Ранее в Госкомветеринарии сообщили, что на территории Крыма завершили иммунизацию диких животных против бешенства, всего было разложено 100 000 вакцин.

25 марта в селе Мирное Симферопольского района Крыма зафиксировали случай бешенства дикой лисы.

А 28 мая на территории Красногвардейского района Крыма зарегистрировали случай бешенства домашней кошки.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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