В Керчи ликвидировали крупный пожар на полигоне отходов

Работники МУП «ЖилсервисКерчь» ликвидировали пожар на полигоне отходов, сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что огонь был локализован и ликвидирован к восьми часам утра. Площадь пожара составила 10 гектаров, огонь за территорию полигона не вышел.

«В борьбе с происшествием было задействовано 16 единиц специализированной техники и 26 работников предприятия», - сказано в сообщении.

Сейчас на полигоне продолжает работать техника для полного устранения тления, задымления и предотвращения возможных очагов возгорания.

Накануне днем вдоль трассы в районе поселка Кацивели в Большой Ялте загорелась лесная подстилка. Ситуация осложнялась сильным ветром. Ближе к вечеру огонь удалось локализовать. На месте происшествия специалисты использовали 10 пожарных машин, вертолет МИ-8, привлекалась техника Объединенной дирекции ООПТ «Заповедный Крым» и МБУ «Зеленстрой». Также близлежащие крупные отели и местная администрация предоставили водовозки для скорейшей ликвидации пожара.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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