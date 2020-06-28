Происшествия
В Керчи ликвидировали крупный пожар на полигоне отходов
Работники МУП «ЖилсервисКерчь» ликвидировали пожар на полигоне отходов, сообщает пресс-служба предприятия.
Уточняется, что огонь был локализован и ликвидирован к восьми часам утра. Площадь пожара составила 10 гектаров, огонь за территорию полигона не вышел.
«В борьбе с происшествием было задействовано 16 единиц специализированной техники и 26 работников предприятия», - сказано в сообщении.
Сейчас на полигоне продолжает работать техника для полного устранения тления, задымления и предотвращения возможных очагов возгорания.
Накануне днем вдоль трассы в районе поселка Кацивели в Большой Ялте загорелась лесная подстилка. Ситуация осложнялась сильным ветром. Ближе к вечеру огонь удалось локализовать. На месте происшествия специалисты использовали 10 пожарных машин, вертолет МИ-8, привлекалась техника Объединенной дирекции ООПТ «Заповедный Крым» и МБУ «Зеленстрой». Также близлежащие крупные отели и местная администрация предоставили водовозки для скорейшей ликвидации пожара.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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