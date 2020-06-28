Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Грузовое железнодорожное движение на транспортном переходе через Керченский пролив откроется 30 июня, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«30 июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение», – сказано в сообщении.

В сторону России пойдет поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Во встречном направлении в Крым проследует состав из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также груженых рельсами платформ.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, благодаря запуску грузового движения по железной дороге Крымского моста стоимость перевозки зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката и других грузов снизится в среднем на 30-50%.

Благодаря запуску грузового движения по мосту Крымская железная дорога планирует нарастить объемы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста. С 16 мая 2018 года по ней проехали свыше 9,7 млн машин, в том числе 1,24 млн грузовиков и почти 125 тысяч автобусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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