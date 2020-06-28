Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму ● Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом ● От коронавируса в мире умерло более 500 тысяч человек, заболели уже 10 млн ● Три правила, как уберечь себя от коронавируса на крымском пляже ● В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы
Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе
фото © meduza.io
Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 28 июня зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов контактировали с заболевшими ранее строителями, четвертый – привозной случай из Москвы, пятый заболевший – пенсионер, источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 228 человек. В настоящий момент в стационарах находится 39 человек. Выздоровело 176 человек, четыре человека умерло.
В Крыму с начала пандемии зарегистрирован 681 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, 27 человек скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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