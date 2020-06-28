Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе

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Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 28 июня зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов контактировали с заболевшими ранее строителями, четвертый – привозной случай из Москвы, пятый заболевший – пенсионер, источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 228 человек. В настоящий момент в стационарах находится 39 человек. Выздоровело 176 человек, четыре человека умерло.

В Крыму с начала пандемии зарегистрирован 681 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, 27 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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