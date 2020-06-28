Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 июня
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 июня.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском, Черноморском и Красногвардейском районах), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 29, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 66 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 69 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 31, ночью от 16 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 63 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.
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