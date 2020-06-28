Поможет ли самолет для увеличения осадков Крыму

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Летающая метеолаборатория может частично решить проблему дефицита воды на полуострове, однако для этого необходимы благоприятные погодные условия в виде циклонов и атмосферных фронтов.

Об этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ранее глава Крыма анонсировал появление в республике единственного в России самолета, способного провоцировать дожди. По его данным, работа метеолаборатории позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30 процентов без вреда экологии.

«История использования таких самолетов берет начало с 70-80-х годов. Смысл летающих метеолабораторий в том, чтобы разгонять облака либо провоцировать дожди. В какой-то степени это может помочь, но все же нужно опираться на прогноз погоды. Если идет классическая система циклонов, атмосферных фронтов, то при дефиците влаги можно усилить этот процесс. Если таких благоприятных обстоятельств нет, то хоть сто самолетов поднимите в воздух – результат будет нулевой. Здесь большую роль играет счастливый случай, который необходимо спрогнозировать», - поясняет специалист.

Тишковец пояснил, что усилить интенсивность дождя помогают перопатроны с реагентами, которые, попадая в зоны облачности, провоцируют развитие облака. Чаще всего в качестве реагентов используется йодистое серебро.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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