Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом

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За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

«За 27 июня на территории Республики Крым подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 из них выявлены активно по результатам эпидемического расследования и лабораторного скрининга. 32 случая выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц. Из общего числа заболевших 28 человек – строители одной рабочей площадки. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 488 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 63 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.Выздоровевших за весь период — 478 человек», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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