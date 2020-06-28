Отдых в дорогих отелях на Черном море станет еще дороже

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В Крыму и Краснодарском крае отели категории четырех и пяти звезд будут повышать цены на отдых.

Такое мнение гендиректор одной их сетей туристических агентств Алексан Мкртчян выразил в комментарии РИА Новости.

«Сейчас особым спросом пользуются дорогие отели на Черноморском побережье, от четырех звезд и выше.… Цены на качественные гостиницы на Черном море растут», - говорит специалист.

Мкртчян привел в пример отели в Сочи, которые ранее предлагали туристам номера за 10 тыс. рублей в сутки, а теперь повысили стоимость отдыха на 50%. Кроме того, некоторые места размещения дорогого сегмента уже остановили продажи, говорит он.

Высокий спрос на дорогие отели на Черноморском побережье связан с пандемией коронавируса и невозможностью выезжать за границу до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Россияне, которые привыкли к комфорту и хорошим номерам, не готовы ехать на отдых в меблированные комнаты, поясняет эксперт.

«Туристы с Дальнего Востока впервые поехали на курорты Крыма и Краснодарского края потому, что для них из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, теперь стали недоступны традиционные направления – Китай, Таиланд, Корея и Япония», - пояснил эксперт.

В наиболее выгодном положении сейчас оказались туроператоры, которые выкупили номера в таких гостиницах весной. Однако в разгар пандемии таких компаний было немного.

Вместе с тем, бюджетный отдых не будет расти в цене, убежден владелец сетей туристических агентств. Та часть россиян, которая не располагает высокими доходами и которая в предыдущие годы выбирала отечественные курорты, не готова платить за отдых больше. В связи с этим малые отели и частный сектор не рискнут менять стоимость размещения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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