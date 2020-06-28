От коронавируса в мире умерло более 500 тысяч человек, заболели уже 10 млн

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США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших, а также по числу умерших от коронавируса.

Число умерших от COVID-19 в мире по состоянию на утро воскресенья, 28 июня, составило 501 309 человек, по даным платформы Worldometer.

Общее число заболевших коронавирусной болезнью с начала пандемии достигло 10 082 618, выздоровели 5 458 523 заразившихся коронавирусом.

За минувшие сутки зафиксировано суточные прирост заболеваемости снизился до 176 568 новых случаев по сравнению с 194 190 сутками ранее. Число умерших за сутки также снизилось с 4893 до 4547 человек.

США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших: 43 581 и 2 596 537 человек соответственно. Также США на первом месте по числу умерших за сутки и с момента начала эпидемии: 512 и 128 152 человек.

Число выздоровевших достигло выздоровели 1 081 437. Далее в пятерке наиболее неблагополучных стран по COVID-19 идут Бразилия, Россия, Индия и Вликобритания.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три случая COVID-19 выявлено в Севастополе. Три случая новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

В Крыму еще одна смерть от коронавируса. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом. За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.

Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось. В Республике Крым новая коронавирусная инфекция стала встречаться реже, однако через два-три месяца ситуация может измениться.