Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе

Пожилая женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась в инфекционной больнице Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«27 июня в инфекционной больнице скончалась 90-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее были хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также тяжелая пневмония», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Севастополе подтверждено пять новых случаев. Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 228 человек. В настоящий момент в стационарах находится 39 человек. Выздоровело 176 человек, четыре человека умерло.

В Крыму с начала пандемии зарегистрирован 681 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, 27 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом. За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

От коронавируса в мире умерло более 500 тысяч человек, заболели уже 10 млн. США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших, а также по числу умерших от коронавируса.

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