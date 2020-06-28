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Коронавирус в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Севастополе

13:44 воскресенье, 28 июня 2020
Севастополь

Пожилая женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась в инфекционной больнице Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«27 июня в инфекционной больнице скончалась 90-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее были хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также тяжелая пневмония», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Севастополе подтверждено пять новых случаев. Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 228 человек. В настоящий момент в стационарах находится 39 человек. Выздоровело 176 человек, четыре человека умерло.

В Крыму с начала пандемии зарегистрирован 681 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, 27 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом. За 27 июня на территории Республики Крым 35 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе

Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе

Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

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