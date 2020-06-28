Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму

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Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга, опубликованные министерством здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 27 человек.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 681 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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