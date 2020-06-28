Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти рекорд: в Крыму за сутки сразу 35 новых заражений коронавирусом ● От коронавируса в мире умерло более 500 тысяч человек, заболели уже 10 млн ● Три правила, как уберечь себя от коронавируса на крымском пляже ● В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы ● Три случая COVID-19 выявлено в Севастополе
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму
фото © zdrav.expert
Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга, опубликованные министерством здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 27 человек.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 681 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
От коронавируса в мире умерло более 500 тысяч человек, заболели уже 10 млн. США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших, а также по числу умерших от коронавируса.
Три правила, как уберечь себя от коронавируса на крымском пляже. Простые советы во избежание заражения коронавирусом на пляже в Крыму.
Три случая COVID-19 выявлено в Севастополе. Три случая новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму еще одна смерть от коронавируса. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Севастополе
Пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму
Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.
От коронавируса в мире умерло более 500 тысяч человек, заболели уже 10 млн
США лидируют по суточному приросту и общему числу заболевших, а также по числу умерших от коронавируса.
На Параде Победы в Севастополе танкист чуть не въехал в толпу
24 июня во время Парада Победы в Крыму, а именно в Севастополе, главный танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.
24 июня
В Евпатории утонула семилетняя девочка
24 часа назад
В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе видео
Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.