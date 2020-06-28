Очередь в детсады Симферополя почти не движется

Сегодня в столице Республики Крым на очереди в детсады стоит более семи тысяч маленьких симферопольцев.

Такие данные озвучил министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов на заседании крымского парламента.

«По нашим данным, на сегодня только в Симферополе сложилась потребность более чем в семи тысячах мест в дошкольных учреждениях», - признал Храмов.

При этом, по словам министра, в 2019 году в рамках федеральной целевой программы было введено в эксплуатацию четыре детсада общей емкостью 1040 мест.

«В 2020 году по ФЦП предусмотрен ввод 780 мест, в 2022 году - 380 мест, в 2023 – 260. Помимо этого по нацпроекту «Демография» в текущем году мы планируем ввести 460 мест в Симферополе, и из 19 садов, которые подлежат вводу (в эксплуатацию – ред.) в конце 2021 – начале 2022 года, конкретно в Симферополе 1110 мест», - перечислил перспективы министр.

Таким образом, по трем разным программам в Симферополе за ближайшие три года предусмотрен ввод 4020 мест в детские сады. Однако семитысячную очередь это покрывает чуть больше чем на половину.

Вместе с тем глава республики Сергей Аксенов еще в августе 2019 года на открытии одного из детских садов в Симферополе пообещал, что очередь в детские сады для Симферополя будет ликвидирована «до 2022 года».

Месяцем ранее тогдашний глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила, что на очередь в детсады в Симферополе стоит восемь тысяч дошколят.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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