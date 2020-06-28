Народный артист России проведет набор студентов для ВГИКа в Крыму

Народный артист России Александр Михайлов, известный по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Белый снег России» и других, в июле начнет набор студентов для Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова в Крыму и Севастополе.

Об этом сообщил в субботу ректор ВГИКа Владимир Малышев

«Буквально за два дня к Меньшову (режиссеру Владимиру Меньшову) записались 3 тысячи 70 человек. Не знаю, как мы всех успеем просмотреть. И в этом году, учитывая ситуацию, так как у нас еще народный артист России Александр Михайлов набирает мастерскую параллельно с Меньшовым, нам пришлось принимать решение, и набор Михайлов будет делать в Крыму и Севастополе. Буквально с 5-6 июля, там тоже идет запись, будет такой целевой набор оттуда», - сказал Малышев в ходе I Международной конференции «АРТtalk. Искусство после», проходящей в преддверии форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Он добавил, что дистанционно ВГИК будет проводить набор по специальностям «Киноведение», «Драматургия», «Продюсирование». «Мы будем набирать дистанционно, просто мы не справимся по-другому. Но все, что касается режиссуры, кинооператорского и актерского мастерства, мы будем набирать все-таки в очном режиме. У нас уже прошла первая неделя предварительных прослушиваний абитуриентов по актерскому мастерству. Большие требования Роспотребнадзора мы уже выполнили», - сказал ректор ВГИКа. Так, в этом году вступительные испытания проходят в павильоне площадью 200 метров, а не в аудиториях.

По мнению Малышева, дистанционное образование не может заменить очное, оно может использоваться только как вспомогательный инструмент. «Безусловно, я как мастодонт жду того времени, и ждут и студенты, скучают по институту, когда мы вернемся к нормальному, натуральному общению», - сказал ректор ВГИКа.

Александр Михайлов в 1969 году окончил театральный факультет Дальневосточного педагогического института. И в этом же году стал артистом Приморского краевого драматического театра им. Горького, где дебютировал ролью Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание».

В 1970-1979 годах работал в Саратовском академическом театре драмы им. К. Маркса. На киноэкране дебютировал главной ролью в фильме «Это сильнее меня» (1973). В 1981 году «За талантливое воплощение образов современников в кино и высокое исполнительское мастерство» был удостоен премии Ленинского комсомола. Зрительский успех (лучший актер 1982 года по результатам опроса журнала «Советский экран») и Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых Михайлову принесла роль Павла Зубова в картине «Мужики!..». Также известен по фильмам «Любовь и голуби», «Отряд специального назначения», «Очарованный странник» и ряду других. В 1973-1985 годах играл в Московском театре им. Ермоловой. С 1985 года - актер Государственного Академического Малого театра.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе открылись музеи, но есть ограничения. В Севастополе с 18 июня открылся музей-заповедник под открытым небом «Херсонес Таврический».

В Ялте прошло прослушивание желающих петь на набережной. Уличные артисты получат разрешение выступать на набережной Ялты после предварительного прослушивания.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии. Роспотребнадзор совместно с российским минкультом подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии коронавируса.

В Херсонесе сделали бесплатные экскурсии для медиков. Музей «Херсонес Таврический» в Севастополе анонсировал запуск бесплатных экскурсий для медицинских работников.