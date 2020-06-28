Происшествия
На востоке Крыма уничтожены 19 авиабомб времен войны
Ленинском районе были обезврежены 19 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Информация об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы, поступила от местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы. В с. Фронтовое Ленинского района обнаружены 17 авиационных бомб массой 2,5 кг (АО-2,5) и 1 осколочная авиабомба массой 1 кг (SD-1). Кроме того, 1 авиабомбу массой 10 кг (АО-10) пиротехники обнаружили и в с. Чистополье Ленинского района.
Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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