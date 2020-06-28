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Происшествия

На востоке Крыма уничтожены 19 авиабомб времен войны

10:30 воскресенье, 28 июня 2020
Ленино

Ленинском районе были обезврежены 19 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Информация об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы, поступила от местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы. В с. Фронтовое Ленинского района обнаружены 17 авиационных бомб массой 2,5 кг (АО-2,5) и 1 осколочная авиабомба массой 1 кг (SD-1). Кроме того, 1 авиабомбу массой 10 кг (АО-10) пиротехники обнаружили и в с. Чистополье Ленинского района.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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