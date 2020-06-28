Минобороны может отдать Севастополю стадион

В поселке Кача под Севастополем появится новый спортивный комплекс.

Базой для его создания станет полузаброшенный стадион Министерства обороны РФ.

Об этом в ходе рабочей поездки в Качу заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Глава города оценил перспективы места и отметил, что сейчас с Минобороны, являющемся собственником территории, идут обсуждения, «как принять наиболее правильные управленческие решения».

Предварительное соглашение о передаче этой территории городу уже принято. По словам Развожаева, когда все формальности будут решены, строительство спорткомплекса будет запроектировано и, возможно, включено в федеральную целевую программу.

«Здесь должно быть полноценное современное искусственное или естественное, в зависимости от проекта, полноразмерное футбольное поле. Можно легкоатлетические дорожки сделать, должен быть бассейн и зал для тренировок», – поделился планами глава региона.

Подобный комплекс при правильном управлении будет востребован среди местных жителей, отдыхающих и военных, подчеркнул Михаил Развожаев.

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