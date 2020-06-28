Какой сегодня праздник 28 июня

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Сегодня, 28 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Конституции Украины

День Конституции – один из главных государственных праздников Украины. Ведь Конституция является Основным законом страны, который гарантирует каждому гражданину права и свободы, а также определяет политическое устройство государства.

В ночь на 28 июня 1996 года, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада наконец приняла и ввела в действие Основной закон государства – Конституцию Украины. Этому важному событию предшествовали 6 лет тяжелого труда, консультаций, дебатов и договоренностей.

День российского букмекера (День организаторов пари)

Фото РБК

В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов был учрежден День организаторов пари, то есть – День российского букмекера. Первый День организаторов пари был проведен 28 июня 2015 года, и с тех пор он отмечен в календаре российских букмекеров как профессиональный праздник

День Фита и Амоса

Народный праздник «День Фита» отмечается 28 июня (по старому стилю - 15 июня). Православная церковь в этот день чтит память мученика Вита Римского. Другие названия праздника: «Вит», «Амос», «День Фита и Амоса», «Скотный заступник». Большинство примет этого дня связаны с урожаем злаков.

Также сегодня, 28 июня, отмечают такие праздники:

- День Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея

- День работников связи и информации Казахстана

- День молодежи в Беларуси

- День молодежи Украины

- День юриста в Кыргызстане

- День карусельной лошадки

- День числа Тау (Tau Day)

- День клавиши CAPS LOCK (National CAPS LOCK Day) в США

- День семьи во Вьетнаме

- День посадки деревьев в Никарагуа

- День севиче в Перу

- День святого великомученика Царя Лазаря и всех мучеников сербских (Видовдан) в Сербии

- День тапиоки (National Tapioca Day) в США

- День страхования (National Insurance Awareness Day) в США

- День памяти Познанского июня 1956 года в Польше

Сегодня именины празднуют: Григорий, Федор, Модест, Степан, Михаил, Ефрем, Семен, Иона, Лазарь, Феодорит, Наркисса, Вит, Крискентия, Августин, Амос, Гравса, Дула, Иероним, Касьян (Кассиан), Нарс (Нерc), Орсисий (Ортисий).

Что происходило 28 июня в прошлые годы

550 - в Константинополе освящена церковь Апостолов.

1569 - заключена Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское.

1635 - французы основали в Карибском море колонию Гваделупа.

1644 - актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

1651 - начало битвы под Берестечком между украинскими казаками Богдана Хмельницкого и польской армией короля Яна Казимира.

1786 - в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.

1902 - конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке и таким образом наделил президента полномочиями для приобретения у французской «Панамской компании» прав на строительство канала и у Колумбии права на вечное управление зоной канала.

1914 - покушение Гаврилы Принципа на австрийского престолонаследника Франца Фердинанда в Сараево и его жену, послужившее поводом к началу Первой мировой войны.

1919 - Подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.

1922 - создание прокуратуры Украины.

1940 - советские войска вступили на территорию Бессарабии и Северной Буковины в составе Румынии.

1941 - впервые прозвучала песня «Священная война».

1953 - в Берлине расстреляли 18 советских солдат, отказавшихся стрелять по демонстрации немецких рабочих.

1989 - в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.

1996 - Верховная Рада Украины за одну ночь приняла новую Конституцию.

1997 - за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек.

2004 - образовано временное коалиционное правительство Ирака.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 июня. Какие праздники будут завтра?

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