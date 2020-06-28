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Коронавирус в Крыму

Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже

15:49 воскресенье, 28 июня 2020
Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже

фото © pixabay.com

Врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.

В интервью «Парламентской газете» медик пояснил, что можно заразиться во время купания в море или бассейне, а также если не соблюдать дистанцию в общественных местах, в том числе на пляже.

«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь. Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять. Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой» – советует Эльстер.

Принимая солнечные ванны на берегу, находиться в маске не нужно, но владельцы и арендаторы пляжей должны размещать шезлонги и топчаны на расстоянии полутора-двух метров и после каждого клиента дезинфицировать их. Хотя большинство крымчан перестали соблюдать масочный режим в общественном транспорте и магазинах, именно такая мера наиболее эффективна в борьбе с вирусом, считает эксперт.

По его мнению, в будущем COVID будет представлять для человечества не большую угрозу чем грипп, но пока люди не имеют иммунитета к болезни, она несет большую опасность.

Как сообщалось, количество инфицированных с начала пандемии в Крыму достигло 646 человек. В Севастополе с начала года COVID выявили у 223 человек. В России на сегодня зарегистрировано более 627 тыс. случаев заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Еще один врач оценил риск заражения коронавирусом на крымском пляже

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