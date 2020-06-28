Дефицит крымского бюджета достиг 275,3 млн рублей

На заседании второй сессии крымские парламентарии в двух чтениях одобрили отчет об исполнении бюджета Крыма за 2019 год с дефицитом в 275,3 миллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

«Согласно процедуре, законопроект об исполнении бюджета Республики Крым за 2019 год сначала получил одобрение крымского правительства на заседании Совета министров Республики Крым 13 мая, получил положительное заключение Счетной палаты Республики Крым 29 мая и был рассмотрен на публичных слушаниях 19 июня, состоявшихся впервые в заочной форме», – сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Ранее Кивико рассказала, что кассовые назначения по доходам Крыма за 5 месяцев недовыполнены на 7,7% или 1,4 миллиарда рублей.

Напомним, власти Крыма утверждают, что Крым увеличил расходы бюджета на 14% в 2020 году.

Также Кивико сообщала, что Крым за первые четыре месяца года недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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