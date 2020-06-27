За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом

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За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.

Оба случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям. Заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 646 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 485 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 31 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период - 478 человек.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму под медицинским наблюдением остаются 2482 человека. В медучреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 2482 человека.

Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка. По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму за сутки шесть новых случаев коронавируса. За 25 июня на территории Республики Крым 6 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.