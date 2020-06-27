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В Ялте думают, что потеряли почти полмиллиарда из-за коронавируса

12:37 суббота, 27 июня 2020
Ялта
В Ялте думают, что потеряли почти полмиллиарда из-за коронавируса

фото © Крыминформ

Компенсировать убытки в городе планируют за счет поддержки республиканского бюджета и приватизации.

Об этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил в интервью «Крымской газете».

– Мы недополучим в пределах 450 млн рублей. По поручению главы Крыма мы приняли решение о предоставлении льгот по арендной плате, аренде имущества.

Компенсироваться будет из средств республиканского бюджета. Сейчас согласовываем программу приватизации, чтобы получить дополнительные доходы за счет реализации имущества, не задействованного в процессе управления городским хозяйством. Если объекты будут согласованы правительством Крыма, думаю, мы сможем покрыть выпадающие доходы, — пояснил Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-глава «Массандры» о возможной приватизации крымского винзавода: «Цена занижена». Бывший гендиректор крымского предприятия «Массандра» Николай Бойко, возглавлявший винзавод 29 лет, считает, что сумма, в которую сейчас оценивают крымское предприятие при его возможной продаже – 627 млн. рублей (примерно 9 миллионов долларов) – занижена.

На поддержку бизнеса в Крыму пообещали еще 3,8 млрд рублей. С понедельника, 29 июня, предприятиям Крыма начнут выдавать выплаты, которые ранее не вошли в перечень пострадавших отраслей. Финансовая помощь будет оказываться по решению президента РФ Владимира Путина, который распорядился дополнительно выделить 3,8 млрд рублей для крымского бизнеса.

В Крыму вводится специальный налоговый режим. Республика Крым с 1 июля 2020 года присоединяется к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.

СМИ: стоимость приватизируемой «Массандры» занизили в 900 раз. Винодельческое предприятие может приказать долго жить — не исключена распродажа земель после передачи производственно-аграрного объединения в частные руки.

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