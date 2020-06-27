В Ялте думают, что потеряли почти полмиллиарда из-за коронавируса

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Компенсировать убытки в городе планируют за счет поддержки республиканского бюджета и приватизации.

Об этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил в интервью «Крымской газете».

– Мы недополучим в пределах 450 млн рублей. По поручению главы Крыма мы приняли решение о предоставлении льгот по арендной плате, аренде имущества.

Компенсироваться будет из средств республиканского бюджета. Сейчас согласовываем программу приватизации, чтобы получить дополнительные доходы за счет реализации имущества, не задействованного в процессе управления городским хозяйством. Если объекты будут согласованы правительством Крыма, думаю, мы сможем покрыть выпадающие доходы, — пояснил Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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