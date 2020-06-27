Происшествия
В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе
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Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.
75-летний танк, восстановленный военными умельцами (ранее он стоял на постаменте) уверенно двигался по прямой, но не смог при повороте на площадь Нахимова сделать маневр и направился на толпу зрителей, которая, кстати, даже не дернулась в сторону, а радостно наблюдала за вышедшей из-под контроля многотонной махиной. На видео видно, как военный из оцепления, поняв, что может вот-вот произойти, кричит, видимо, чтобы люди убегали и машет им, призывая разбегаться.
То ли что-то заело в управлении, то ли что-то заклинило, то ли водитель устал или надышался газов, которые валили от Т-34 как дымовая завеса – не известно. Главное, что все закончилось благополучно.
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В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе видео
Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.
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