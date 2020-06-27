Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +23
море +23

Происшествия

В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе

В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе

фото © скриншот

Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.

75-летний танк, восстановленный военными умельцами (ранее он стоял на постаменте) уверенно двигался по прямой, но не смог при повороте на площадь Нахимова сделать маневр и направился на толпу зрителей, которая, кстати, даже не дернулась в сторону, а радостно наблюдала за вышедшей из-под контроля многотонной махиной. На видео видно, как военный из оцепления, поняв, что может вот-вот произойти, кричит, видимо, чтобы люди убегали и машет им, призывая разбегаться.

То ли что-то заело в управлении, то ли что-то заклинило, то ли водитель устал или надышался газов, которые валили от Т-34 как дымовая завеса – не известно. Главное, что все закончилось благополучно.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина предлагает Крыму помощь в борьбе с коронавирусом. МИД Украины призвал Российскую Федерацию допустить на территорию Крыма и Севастополя представителей международных мониторинговых миссий и врачей для медицинского обследования крымчан и оказания гуманитарной помощи в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Никитский ботсад подарит медикам цветы с Парада тюльпанов. Никитский ботанический сад подарит медикам часть цветов с Парада тюльпанов, демонстрирующегося в этом году в виртуальном режиме.

Крымские ремесленники занялись пошивом защитных масок. Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел подключился к изготовлению многоразовых защитных масок.

В Севастополе провоцируют конфликты между волонтерами и пенсионерами. В севастопольских пабликах распространяется фейковая информация о том, что всем пожилым горожанам без исключения положены бесплатные продуктовые наборы с определенным перечнем товаров.

Бизнес
Бывший директор «Массандры»: Я принципиально не пробую вино из Крыма

Бывший директор «Массандры»: Я принципиально не пробую вино из Крыма

Легендарный винзавод «Массандра» – это почти четыре тысячи гектаров виноградников от Судака до Фороса. Самое именитое вино завода – мускат белый «Красного Камня» – дважды признано лучшим вином на международных конкурсах.

Общество
«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые

«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые

Пользователи социальных сетей опубликовали видео нашествия насекомых в селе Оленевка Черноморского района Крыма.

Происшествия
В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе

В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе видео

Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.

Коронавирус в Крыму
В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы

В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации