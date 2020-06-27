Происшествия
В МЧС заявили, что потушили крупный лесной пожар на Южном берегу Крыма
Крымские спасатели ликвидировали пожар, который произошел сегодня днем в районе поселка Кацивели (Ялта).
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.
«В 17.15 пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 5,5 га. Всего к тушению пожара было привлечено 129 человек и 34 единицы техники», – сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работали 59 человек и 13 единиц техники от МЧС России, 20 волонтеров, два экипажа ГИБДД, 10 водовозок, 29 человек и шесть единиц техники от ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», два человека и две единицы техники от администрации Ялты и пять человек и одна единица техники Федеральной службой охраны.
Сообщение о возгорании в районе поселка Кацивели поступило сегодня в 12.32. Сначала площадь пожара составляла 1 100 кв. м. В 14.45 пожар был локализован на площади 5,5 гектара.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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