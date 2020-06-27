В Крыму вводят ограничения на продажу алкоголя в многоэтажках

Парламент Крыма установил ограничения на продажу алкоголя в помещениях на первых этажах многоквартирных домов.

Соответствующее решение принято 26 июня на заседании парламента.

Сообщается, что депутаты проголосовали за данный законопроект в двух чтениях.

Председатель комитета парламента Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез сообщила, что Министерством промышленной политики Крыма выдано 674 лицензии на 1140 обособленных подразделений на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

По ее словам, «их деятельность зачастую вызывает ряд проблем и доставляет неудобства жильцам домов».

Как сказано в сообщении пресс-службы парламента, предлагается в части дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в домах законодательно установить Крыму размер площади зала обслуживания посетителей не менее 50 кв. м.

Указывается, что установление дополнительного ограничения обусловлено тем, что порядка 80% таких объектов имеет площадь зала от 30 до 45 квадратных метров с минимальными условиями к обслуживанию посетителей.

«Положения законопроекта в полной мере соответствуют целям государственной политики по снижению уровня потребления алкоголя в России и уменьшению ущерба от связанных с опьянением инцидентов и призван уменьшить количество случаев нарушения лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории», – сказала Доброрез.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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