Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +27
море +23

Происшествия

В Крыму россиянин хотел выкупить у полиции авто с нелегальным алкоголем

13:10 суббота, 27 июня 2020

В Крыму возбудили уголовное дело против жителя Рязани, который за взятку пытался вернуть конфискованную «Газель» с алкоголем без документов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Машину с подозрительным грузом сотрудники полиции остановили при въезде на полуостров. В «Газели» обнаружилась спиртосодержащая продукция, но документов на нее у перевозчиков не нашлось. Машину и груз у водителя и его попутчика изъяли.

Однако спустя некоторое время напарник водителя пришел к следователю и предложил вернуть авто за вознаграждение. Несмотря на предупреждение сотрудника полиции о том, что дача взятки уголовно наказуема, предприимчивый перевозчик положил на стол правоохранителя 50 тысяч рублей.

«После этого мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время следствие готовится предъявить ему обвинение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - пояснили в пресс-службе Следкома.

Теперь рязанцу грозит штраф до полутора миллионов или заключение сроком до пяти лет по статье за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ресторатора из Севастополя, осужденного за убийство, выдадут Сербии. Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, задержанного в Крыму по запросу Интерпола, решено было выдать Сербии.

В отель экс-министра обороны Украины Лебедева пришла прокуратура. Надзорное ведомство выясняет, почему на пляж — общественное пространство — закрыт вход простым людям.

Суд в Крыму оставил под арестом до сентября украинского военного. Киевский районный суд Симферополя 26 июня продлил на два месяца арест украинскому военному Евгению Добринскому, задержанному ранее вблизи админграницы Крыма с Херсонской областью.

Суд приостановил скандальную стройку в охранной зоне Карадага. Феодосийский городской суд приостановил стройку в устанавливаемой охранной зоне Карадагского природного заповедника федерального значения, возле родника «Лягушка».

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще одна смерть от коронавируса

В Крыму еще одна смерть от коронавируса

Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом

За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма

Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма

В Республике Крым недавнего периода всеобщей самоизоляции некоторые археологические экспедиции пока не смогут возобновить свою работу.

Власть
В Киеве рассказали о готовности «Стратегии деоккупации Крыма»

В Киеве рассказали о готовности «Стратегии деоккупации Крыма»

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реанимировало работу по созданию «стратегии деоккупации Крыма».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации