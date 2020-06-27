В Крыму россиянин хотел выкупить у полиции авто с нелегальным алкоголем

В Крыму возбудили уголовное дело против жителя Рязани, который за взятку пытался вернуть конфискованную «Газель» с алкоголем без документов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Машину с подозрительным грузом сотрудники полиции остановили при въезде на полуостров. В «Газели» обнаружилась спиртосодержащая продукция, но документов на нее у перевозчиков не нашлось. Машину и груз у водителя и его попутчика изъяли.

Однако спустя некоторое время напарник водителя пришел к следователю и предложил вернуть авто за вознаграждение. Несмотря на предупреждение сотрудника полиции о том, что дача взятки уголовно наказуема, предприимчивый перевозчик положил на стол правоохранителя 50 тысяч рублей.

«После этого мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время следствие готовится предъявить ему обвинение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - пояснили в пресс-службе Следкома.

Теперь рязанцу грозит штраф до полутора миллионов или заключение сроком до пяти лет по статье за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий .

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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