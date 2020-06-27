В Крыму продлили на год оформление права на землю

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Оформление права на земельные участки в Крыму продлили до 1 января 2021 года.

Соответствующий законопроект одобрили на сессии депутаты парламента Крыма.

«Продление срока обусловлено тем, что в работе местных органов власти остается порядка 20 тысяч решений о даче разрешения на разработку документации по землеустройству, на основании которых заинтересованные лица не реализовали свое право на предоставление земельных участков, находящихся в республиканской или муниципальной собственности», – говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Основными причинами для продления сроков оформления земли указаны:

- сложности при выполнении кадастровых работ, вызванные в основном наложением границ испрашиваемого земельного участка на границы иных земельных участков;

- необходимость внесения изменений в генеральные планы городов и районов;

- необходимость обращения в суды ввиду некорректности принятых решений о даче разрешения на разработку документации по землеустройству в части сроков действия указанных решений, площади испрашиваемого земельного участка и иное.

Президент России Владимир Путин 20 марта расширил перечень территорий, земельные участки, которые не могут быть в собственности у «иностранцев» и «зарубежных юридических лиц» – в список вошло большинство районов Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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