В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.

Теперь при заселении гостям не нужна справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции.

Согласно обновленным рекомендациям, при поселении отдыхающие должны предоставить, кроме требуемого пакета документов, справку об отсутствии контакта с больными COVID-2019 в течение предшествующих 14 дней.

На территории санаторно-курортных учреждений продолжает действовать масочный режим. Использовать средства индивидуальной защиты следует в закрытых помещениях, когда там присутствуют другие люди. При этом в самих объектах размещения в достаточном количестве должны иметься в наличии маски и перчатки для отдыхающих.

В случае, если у санаторно-курортного учреждения есть пляж, на его территории следует расставлять пляжное оборудование с соблюдением принципа социального дистанирования. По возможности также необходимо нанести сигнальную разметку.

Комментируя обновленные рекомендации Роспотребнадзор, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что такое решение было принято благодаря совместным усилиям Ростуризма и властей РК.

«Благодаря совместным усилиям Ростуризма, правительства Крыма, министерства курортов и туризма Роспотребнадзор смягчил требования к санаториям. Сохраняется обязательная термометриях и для персонала, и для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестировании, объем тестирования для сотрудников будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019для тех, кто приезжает в санаторий. Таким образом практически синхронизированы требования к санкуру и гостиницам «- подчеркнул Вадим Волченко.

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