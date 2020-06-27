В Крыму еще одна смерть от коронавируса

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Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга, опубликованные министерством здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 26 человек.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 646 случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, из них 26 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось. В Республике Крым новая коронавирусная инфекция стала встречаться реже, однако через два-три месяца ситуация может измениться.

В Крыму под медицинским наблюдением остаются 2482 человека. В медучреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 2482 человека.

Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.

В Севастополе пять новых заражений, среди них шестилетняя девочка. По состоянию на утро 26 июня в Севастополе было зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.