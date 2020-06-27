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В Крым запустили прямые авиарейсы из Иркутска

11:17 суббота, 27 июня 2020

Аэропорт Симферополь впервые с 2017 года принял прямой регулярный рейс из Иркутска.

Рейсы между Иркутском и Симферополем будут осуществляться каждый четверг до 17 сентября. Время в пути составит около 7 часов. Перелеты выполняются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo.

Международный аэропорт Симферополь в июне увеличил маршрутную сеть полетов в 4 раза. Если в мае рейсы из столицы республики осуществляли 8 авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полеты еще в 35 российских городов. Таким образом, общее количество направлений полетов из аэропорта Симферополь в первый месяц лета вырастет до 46.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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