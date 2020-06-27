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Власть

В Киеве рассказали о готовности «Стратегии деоккупации Крыма»

07:43 суббота, 27 июня 2020
В Киеве рассказали о готовности «Стратегии деоккупации Крыма»

фото © Новости Крыма

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реанимировало работу по созданию «стратегии деоккупации Крыма».

Об этом заявил руководитель ведомства Антон Криневич на брифинге в Киеве.

«Сейчас стратегия нарабатывается. По сути, представительство реанимировало работу в этом направлении. Наша позиция однозначна – такая стратегия у государства должно быть», – цитирует Кориневича пресс-служба Офиса президента Украины.

Он также отметил важность принятия закона о коренных народах Украины. По словам Кориневича, закон позволит закрепить данное понятие на государственном уровне и продемонстрировать, что в Украине «есть три коренных народа, имеющих отношение к Крыму: крымские татары, караимы и крымчаки».

«Работа ведется. 8 июля будут слушания в комитете Верховной рады Украины по правам человека и деоккупации как раз по вопросу обеспечения прав коренных народов.

Думаю, может быть какой-то положительный прогресс в этом вопросе. Мы уверены в том, что законодательное регулирование прав коренных народов является обязательным, и нам надо этот вопрос довести до логического завершения», – отметил постпред.

Работу над комплексной «стратегией деоккупации» полуострова президент Владимир Зеленский анонсировал еще осенью 2019 года. Завершить работу над документом планировалось к началу текущего года. Сделать этого не удалось, формирование стратегии было перенесено на неопределенный срок.

Ранее Антон Кориневич заявлял, что большая часть стратегии будет засекречена в целях «необходимости обеспечения национальной безопасности Украины».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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