В Феодосии предложили вернуть молочные кухни

Администрация Феодосии направила в Совет министров РК предложение с обоснованием восстановить молочные кухни.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

По результатам анализа демографической ситуации и с учетом необходимости принятия мер социальной поддержки семей с новорожденными и с детьми до 3-х лет глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко обратился в Совет министров Республики Крым с предложением рассмотреть возможность выделения необходимого финансирования для открытия в округе пунктов молочной кухни.

— Полноценное питание ребенка в раннем возрасте является основным фактором здоровья подрастающего поколения феодосийцев. Кроме того, это хорошее подспорье для самих молодых родителей, которые, как правило, после рождения ребенка испытывают финансовые трудности. Поэтому считаю необходимым предпринять все возможные шаги со своей стороны для восстановления работы молочно-раздаточных пунктов для наших молодых мам, — прокомментировал Сергей Бовтуненко.

Проблема в данном вопросе существует и связана она с финансированием.— Сейчас городской округ живет по сверстанному и утвержденному бюджету, где расписано финансирование по всем направлениям. Свободных средств нет. Поэтому и обратился за помощью в решении этого вопроса в республику. В будущем, безусловно, приоритетное формирование бюджета в этой области будет за нами, — отметил глава администрации города.

Справочно: Статьей 52 «Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья» Федерального закона российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяется требование об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет к субъектам Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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