Происшествия
В Евпатории утонула семилетняя девочка
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Следком по РК и Севастополю проводит проверку по факту гибели семилетней девочки на территории городского пляжа Евпатории, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел накануне днем. 11-летняя и 7-летняя сестры без разрешения родителей пошли с друзьями купаться на закрытый для посещения пляж Набережной им. Горького. При этом на его территории были установлены таблички о запрете отдыха и купания.
«Рабочий, который вел там подготовительные работы к открытию, заметил зовущих на помощь детей, вызвал оперативные службы и пытался оказать помощь», - рассказали в ведомстве.
Ребенок воспитывался в благополучной семье, которая не состояла на учете в социальных службах, уточнили в Следственном комитете.
Ранее Следком начал проверку по факту падения шестилетнего мальчика в канализационный коллектор в Симферополе. Оказалось, что ребенок, находясь с мамой возле их дома, наступил на фанеру и провалился в коллектор для сбора воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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