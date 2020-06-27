Три случая COVID-19 выявлено в Севастополе

фото © pixabay.com

Три случая новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 27 июня зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие прибыли в город на заработки из других регионов страны, сдали анализы и были госпитализированы после получения положительных результатов», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе подтверждено 223 случая COVID-19. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 175 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 122 человека, в городской больнице №9 – 67. Под наблюдением по месту жительства – 1 247 человек.

В Крыму за прошедшие сутки подтверждено два новых случая. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 646 случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, из них 26 за последние сутки. 26 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом. За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.

Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось. В Республике Крым новая коронавирусная инфекция стала встречаться реже, однако через два-три месяца ситуация может измениться.

В Крыму под медицинским наблюдением остаются 2482 человека. В медучреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 2482 человека.

Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе.