Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте думают, что потеряли почти полмиллиарда из-за коронавируса ● В Крыму еще одна смерть от коронавируса ● Коронавирус: детские лагеря в Севастополе не смогут открыться 1 июля ● За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом ● Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма
Три случая COVID-19 выявлено в Севастополе
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Три случая новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 27 июня зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие прибыли в город на заработки из других регионов страны, сдали анализы и были госпитализированы после получения положительных результатов», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе подтверждено 223 случая COVID-19. В настоящий момент в стационарах находится 36 человек. Выздоровело 175 человек, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 122 человека, в городской больнице №9 – 67. Под наблюдением по месту жительства – 1 247 человек.
В Крыму за прошедшие сутки подтверждено два новых случая. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 646 случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, из них 26 за последние сутки. 26 человек скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом. За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
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