Коронавирус в Крыму
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Три правила, как уберечь себя от коронавируса на крымском пляже
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Простые советы во избежание заражения коронавирусом на пляже в Крыму.
Крымский врач Антон Эльстер дал простые советы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом на море, пишет «Парламентская газета».
Во-первых, соблюдать дистанцию до других отдыхающих — хотя бы полтора или два метра.
«Главное — это дистанцирование. Держитесь подальше от других людей. Понимаете, если отвлечься, то меня и в обычной жизни, без коронавируса, без эпидемий, раздражает, когда я стою в очереди в магазине или у банкомата, и мне дышат в затылок. Это мое личное пространство. Я призываю людей соблюдать собственное и чужое личное пространство», — сказал Эльстер.
Во-вторых, носить защитную маску. Хоть надевать ее на пляже трудно, а Роспотребнадзор этого не требует, но в транспорте или магазине использовать нужно.
В-третьих, избегать попадания в организм морской воды.
«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь, — отметил Эльстер. — Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять. Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой».
Как сообщалось, всего в Республике Крым, являющейся курортным регионом, на утро 27 июня зарегистрированы 646 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (на них приходятся 26 летальных исходов и 478 выздоровлений).
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