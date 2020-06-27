Три правила, как уберечь себя от коронавируса на крымском пляже

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Простые советы во избежание заражения коронавирусом на пляже в Крыму.

Крымский врач Антон Эльстер дал простые советы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом на море, пишет «Парламентская газета».

Во-первых, соблюдать дистанцию до других отдыхающих — хотя бы полтора или два метра.

«Главное — это дистанцирование. Держитесь подальше от других людей. Понимаете, если отвлечься, то меня и в обычной жизни, без коронавируса, без эпидемий, раздражает, когда я стою в очереди в магазине или у банкомата, и мне дышат в затылок. Это мое личное пространство. Я призываю людей соблюдать собственное и чужое личное пространство», — сказал Эльстер.

Во-вторых, носить защитную маску. Хоть надевать ее на пляже трудно, а Роспотребнадзор этого не требует, но в транспорте или магазине использовать нужно.

В-третьих, избегать попадания в организм морской воды.

«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь, — отметил Эльстер. — Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять. Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой».

Как сообщалось, всего в Республике Крым, являющейся курортным регионом, на утро 27 июня зарегистрированы 646 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (на них приходятся 26 летальных исходов и 478 выздоровлений).

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще одна смерть от коронавируса. Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.

За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом. За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.

Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось. В Республике Крым новая коронавирусная инфекция стала встречаться реже, однако через два-три месяца ситуация может измениться.

В Крыму под медицинским наблюдением остаются 2482 человека. В медучреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 2482 человека.