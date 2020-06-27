Спасатели локализовали пожар на Южном берегу Крыма

Крымские спасатели локализовали возгорание лесной подстилки в районе поселка Кацивели (Ялта).

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«В 14.45 пожар удалось локализовать на площади 5,5 га», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что на месте происшествия работали 10 пожарно-спасательных автомобилей МЧС, вертолет МИ-8, пять единиц техники ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», одна единица техники ООО «Зеленстрой», две единицы техники Дорожно-эксплуатационного управления, два экипажа ГИБДД. Также было предоставлено пять водовозок отелями «Мрия» и «Крымский Бриз», администрацией Симеизского поселкового совета и Федеральной службой охраны.

Сообщение о возгорании в районе поселка Кацивели поступило сегодня в 12.32. Сначала площадь пожара составляла 1 100 кв. м.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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