Происшествия
Спасатели локализовали пожар на Южном берегу Крыма
Крымские спасатели локализовали возгорание лесной подстилки в районе поселка Кацивели (Ялта).
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
«В 14.45 пожар удалось локализовать на площади 5,5 га», – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что на месте происшествия работали 10 пожарно-спасательных автомобилей МЧС, вертолет МИ-8, пять единиц техники ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», одна единица техники ООО «Зеленстрой», две единицы техники Дорожно-эксплуатационного управления, два экипажа ГИБДД. Также было предоставлено пять водовозок отелями «Мрия» и «Крымский Бриз», администрацией Симеизского поселкового совета и Федеральной службой охраны.
Сообщение о возгорании в районе поселка Кацивели поступило сегодня в 12.32. Сначала площадь пожара составляла 1 100 кв. м.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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