Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +23
море +23

Происшествия

Спасатели локализовали пожар на Южном берегу Крыма

17:17 суббота, 27 июня 2020
Ялта

Крымские спасатели локализовали возгорание лесной подстилки в районе поселка Кацивели (Ялта).

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«В 14.45 пожар удалось локализовать на площади 5,5 га», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что на месте происшествия работали 10 пожарно-спасательных автомобилей МЧС, вертолет МИ-8, пять единиц техники ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», одна единица техники ООО «Зеленстрой», две единицы техники Дорожно-эксплуатационного управления, два экипажа ГИБДД. Также было предоставлено пять водовозок отелями «Мрия» и «Крымский Бриз», администрацией Симеизского поселкового совета и Федеральной службой охраны.

Сообщение о возгорании в районе поселка Кацивели поступило сегодня в 12.32. Сначала площадь пожара составляла 1 100 кв. м.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории утонула семилетняя девочка. Следком по РК и Севастополю проводит проверку по факту гибели семилетней девочки на территории городского пляжа Евпатории, сообщает пресс-служба ведомства.

Севастополец совершил насилие в отношении сотрудника ГИБДД. Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, применившему насилие в отношении сотрудника ГИБДД.

Автомобили продолжают рушить новые столбы в центре Севастополя. Площадь Лазарева в последние 24 часа стала «горячей точкой».

В Евпатории девушка из моря попала в больницу. В Крыму чуть не утонула молодая девушка.

Бизнес
Бывший директор «Массандры»: Я принципиально не пробую вино из Крыма

Бывший директор «Массандры»: Я принципиально не пробую вино из Крыма

Легендарный винзавод «Массандра» – это почти четыре тысячи гектаров виноградников от Судака до Фороса. Самое именитое вино завода – мускат белый «Красного Камня» – дважды признано лучшим вином на международных конкурсах.

Общество
«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые

«Как-будто снег»: крымское село атаковали насекомые

Пользователи социальных сетей опубликовали видео нашествия насекомых в селе Оленевка Черноморского района Крыма.

Происшествия
В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе

В шаге от трагедии: появилось видео, как танк чуть не въехал в толпу на параде в Севастополе видео

Причина без преувеличения чрезвычайной ситуации до сих пор доподлинно не известна.

Коронавирус в Крыму
В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы

В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации