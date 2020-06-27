Севастополец заказал по почте наркотики из Бельгии и получил 13 лет колонии

К 13 годам лишения свободы приговорен житель Севастополя за контрабанду и хранение наркотических средств.

Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района, суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Севастополя 1989 года рождения.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере), и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в сентябре 2018 года мужчина, посредством сети Интернет заказал в Бельгии наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта. Запрещенные полусинтетические наркотические вещества общей массой 2,38 гр. он получил в заказном письме, отправленном на его имя, в отделении почтовой связи г. Севастополя. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму и г. Севастополю.

В ходе предварительного расследования, мера пресечения не избиралась. Обвиняемому ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках другого уголовного дела, за совершение аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела проведено СО ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района о виновности подсудимого, Гагаринский районный суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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