Россия экстренно подняла Су-30СМ на перехват американских самолетов над Черным морем

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Самолеты ВМС США летали над нейтральными водами в Черном море.

Истребители ВКС России были подняты в небо после того, как силы ПВО Южного военного округа зафиксировали полет над нейтральными водами Черного моря американских самолетов-разведчиков. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Отмечается, что действия бортов Пентагона выявлены своевременно.

Пролет совершали патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США, стратегический разведчик RC-135 и заправщик КС-135 ВВС США. Истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота приблизился на безопасное расстояние к этой крылатой группе. Американцы тут же изменили свой курс прочь от госграницы России, пишет агентство.

Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.

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