Прогноз погоды в Крыму на субботу 27 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 27 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском, Черноморском и Красногвардейском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 72 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 32 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 63 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 73 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 22, в Севастополе - 23, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 25, в Сочи - 23, в Турции - 25, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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