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Курортный сезон

Поезда на Симферополь назвали одними из популярных у российских туристов этим летом

14:35 суббота, 27 июня 2020

Самыми популярными среди россиян маршрутами для путешествия на поезде этим летом являются «Москва – Санкт-Петербург» и «Москва – Симферополь».

Об этом сообщает сервис Туту.ру.

«Самый популярный летний маршрут на поезде: «Москва – Петербург». Так было и в начале прошлого лета. А вот на второй позиции новичок рейтинга – маршрут из столицы в Симферополь», – указывает сервис, ссылаясь на анализ продажи билетов на поезда с датой поездки с 1 июня по 1 сентября.

Указывается также, что российские пассажиры стали чаще покупать билеты с датой отправления через 2 недели и на более дальние расстояния. Больше всего билетов (71,3%) оформлено на июнь. По данным исследования турсервиса, высоким спросом у россиян также пользуются билеты на поезда из Москвы в Анапу, Сочи, Лазаревское.

Власти Крыма готовятся к открытию курортного сезона на полуострове 1 июля. В связи с этим Министерство курортов Крыма подготовило правила по соблюдению безопасного отдыха на пляжах из-за пандемии коронавируса.

Власти Крыма отмечали, что в июле полуостров может принять от миллиона до полутора миллионов туристов. В этом сезоне в Крыму рассчитывают открыть более 400 пляжей, которые, как уверяют власти, будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.​

По-прежнему все прибывающие в Крым из других стран, кроме России, обязаны проходить карантин в обсерваторе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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