Под Ялтой горит лес: пожар пока не локализован

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В Большой Ялте вблизи курортного поселка Кацивели загорелся лес на площади 1100 кв.м.

На месте работают отделения МЧС по Республике Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 12.36 поступило сообщение о возгорании. На место были направлены три автоцистерны и три отделения наших пожарно-спасательных сил, также привлечены дополнительные средства МЧС. По прибытию было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1100 кв. м. Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет», - уточнили в министерстве.

Также в пресс-службе заявили, что пожарные продолжают борьбу с огнем, так как возгорание пока не локализовано.

О пожаре на трассе вблизи Кацивели сообщают и очевидцы в соцсетях, размещая соответствующие видео. По их данным, движение на дорогах затруднено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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