Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +26
море +23

Происшествия

Под Ялтой горит лес: пожар пока не локализован

15:28 суббота, 27 июня 2020
Ялта
Под Ялтой горит лес: пожар пока не локализован

фото © Новости Крыма

В Большой Ялте вблизи курортного поселка Кацивели загорелся лес на площади 1100 кв.м.

На месте работают отделения МЧС по Республике Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 12.36 поступило сообщение о возгорании. На место были направлены три автоцистерны и три отделения наших пожарно-спасательных сил, также привлечены дополнительные средства МЧС. По прибытию было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1100 кв. м. Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет», - уточнили в министерстве.

Также в пресс-службе заявили, что пожарные продолжают борьбу с огнем, так как возгорание пока не локализовано.

О пожаре на трассе вблизи Кацивели сообщают и очевидцы в соцсетях, размещая соответствующие видео. По их данным, движение на дорогах затруднено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец совершил насилие в отношении сотрудника ГИБДД. Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, применившему насилие в отношении сотрудника ГИБДД.

Автомобили продолжают рушить новые столбы в центре Севастополя. Площадь Лазарева в последние 24 часа стала «горячей точкой».

В Евпатории девушка из моря попала в больницу. В Крыму чуть не утонула молодая девушка.

В Феодосии мужчина оступился и упал в реку с высоты четырех метров. В Феодосии мужчина с высоты четырех метров упал в реку Байбуга, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Происшествия
Под Ялтой горит лес: пожар пока не локализован

Под Ялтой горит лес: пожар пока не локализован

В Большой Ялте вблизи курортного поселка Кацивели загорелся лес на площади 1100 кв.м.

Коронавирус в Крыму
В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы

В Крыму изменили правила поселения в санатории и гостиницы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) внесла изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений.

Коронавирус в Крыму
Три случая COVID-19 выявлено в Севастополе

Три случая COVID-19 выявлено в Севастополе

Три случая новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма

Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма

В Республике Крым недавнего периода всеобщей самоизоляции некоторые археологические экспедиции пока не смогут возобновить свою работу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации