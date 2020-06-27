Происшествия
Под Ялтой горит лес: пожар пока не локализован
фото © Новости Крыма
В Большой Ялте вблизи курортного поселка Кацивели загорелся лес на площади 1100 кв.м.
На месте работают отделения МЧС по Республике Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 12.36 поступило сообщение о возгорании. На место были направлены три автоцистерны и три отделения наших пожарно-спасательных сил, также привлечены дополнительные средства МЧС. По прибытию было установлено, что горит лесная подстилка на площади 1100 кв. м. Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет», - уточнили в министерстве.
Также в пресс-службе заявили, что пожарные продолжают борьбу с огнем, так как возгорание пока не локализовано.
О пожаре на трассе вблизи Кацивели сообщают и очевидцы в соцсетях, размещая соответствующие видео. По их данным, движение на дорогах затруднено.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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