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Власть

«План нового порабощения»: Мурадов раскритиковал Зеленского из-за Крыма

18:01 суббота, 27 июня 2020
«План нового порабощения»: Мурадов раскритиковал Зеленского из-за Крыма

фото © Gazeta.ru

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал «планом нового порабощения» заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.

Как отмечает СМИ, Мурадов обратил внимание, что теперь Киев желает не только вернуть полуостров, но и его жителей, «которые сделали свой выбор на референдуме в 2014 году».

«Крымчане, в полной мере испытавшие удушающие объятия киевских блокад…, не раз заявляли, что требование вернуть Крым равнозначно объявлению этнической чистки, а по сути уничтожению основной части населения полуострова. Теперь же, заговорив о возвращении людей, украинский президент, очевидно, предлагает план нового порабощения», – заявил Мурадов.

На данный момент нет реакции Офиса президента Украины на это заявление.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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