Первый груз по Крымскому мосту уйдет на материк из Севастополя

Сегодня, 27 июня, из Севастополя отправились в Россию первые грузовые вагоны, которые пойдут по Крымскому мосту.

Груз – флюсовый известняк – предназначен крупнейшим металлургическим заводам материковой России.

Сырье добыто на карьерах Балаклавского рудоуправления, сообщает пресс-службу предприятия.

30 июня грузовой состав из Севастополя встретится на Крымском мосту с аналогичным составом, идущим с России. В Крым направляются цистерны с бензином, вагоны с удобрениями, зерновозы, цементовозы и платформы с рельсами.

Встреча поезда из Севастополя и его «материкового» собрата будет считаться официальным началом грузового железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Как уточняет пресс-служба Минтранса РФ, ожидается, что стоимость перевозки основных грузов – зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката - снизится в среднем на 30-50%.

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