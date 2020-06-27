Оказалось, что для воды в Симферополь нужно проложить 45 км труб

Михаил Храмов принял участие в выездном совещании по строительству водовода в Белогорском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РК.

Министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов совместно с заместителем Председателя Совета министров республики Евгением Кабановым, представителями республиканского проектного института «Шельф», Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма и ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» осмотрел территорию перспективного строительства водовода, предназначенного для переброски воды из Белогорского водохранилища в Симферопольское.

— Осмотрели предполагаемые территории водозабора и сброса воды, состояние инженерных сооружений», — сообщил Михаил Храмов.

Министр отметил, что протяженность водовода по результатам предварительного обследования составит около 45 километров. Мощность Белогорского водохранилища позволит дополнительно обеспечить Симферополь до 80 тысяч кубических метров воды в сутки.

— Для переброски воды будут установлены две или три современные насосные станции, точное количество и мощность определим по результатам проектирования, — резюмировал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Прислуга» для бояр: сети возмутили фото формы для дворников в Крыму. В Ялте дворников решили одеть в специальную униформу, аналогичную той, которая была у представителей этой профессии в царской России, то есть до 1917 года.

Севастопольцы не могут найти туалеты без помощи губернатора. Врио губернатора Михаил Развожаев дал поручение главе департамента городского хозяйства проинформировать всех жителей и туристов, где в центре Севастополя находятся общественные туалеты, сообщает НТС.

«Нельзя забрать то, чего нет»: Зубков прокомментировал идею «напоить Крым» из Тайганского водохранилища. Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксенова «перебросить» из Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки, чтобы «полностью закрыть потребность» полуострова по воде.

«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?. Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.