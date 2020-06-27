Москва обещает лить деньги в Крыму еще минимум четыре года

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Минэк РФ принял решение продлить Федеральную целевую программу (ФЦП) для Крыма до 2024 года и дополнительно выделить более 210 млрд рублей на строительство новых объектов.

Об этом в ходе заседания Госсовета РК заявил министр строительства республики Михаил Храмов.

«В настоящее время производится корректировка Федеральной целевой программы в плане ее продления до 2024 года, в том числе путем включения в нее новых мероприятий.Это 72 мероприятия общей стоимостью более 210 млрд рублей. Проект корректировки ФЦП подготовлен и направлен в Минэкономразвития РФ», - сообщил Храмов.

Глава крымского Минстроя отметил, что в течение этого года в республике планируется потратить более 75 млрд рублей на строительство и реализацию других мероприятий в рамках ФЦП. По его данным, в прошлом году в Крыму должны были ввести в эксплуатацию 64 объекта, однако не успели завершить работы по 12 из них.

В начале июня вице-премьер РК Евгений Кабанов сообщил, что из 478 объектов, строительство которых запланировано в рамках Федеральной целевой и Республиканской адресной инвестиционной программ, на 44 строительных площадках наблюдаются отставания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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