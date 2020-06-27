Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма

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В Республике Крым недавнего периода всеобщей самоизоляции некоторые археологические экспедиции пока не смогут возобновить свою работу.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его словам, из-за коронавируса в этом году пока не понятно, смогут ли археологи продолжить работу на территории городища Эски-Кермен, расположенного в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике и в Судакской крепости. Причина – отсутствие денег: у туристических объектов просто не было возможности заработать на то, чтобы заказать проведение раскопок на своей территории.

«Заповедники, не работая, прямо скажем, не накопили тех денежных средств, которые они могут потратить на археологические исследования. Но мне все-таки кажется, что с 1 числа посещение заповедников возобновится, людей будет большое количество, люди истосковались по нашему Крыму, - пояснил Майко. – Поэтому думаю, что наши заповедники начнут зарабатывать, и у нас будет возможность вернуться к этим проектам».

Более сложная ситуация с теми экспедициями, в которых работали студенты и специалисты, приезжавшие с материковой части России. Эти экспедиции работать будут, но скорее всего в несколько сокращенном составе.

«Одна из них – Донузлавская, там традиционно уже много лет проходили археологическую практику студенты из Москвы. Как это будет организовано в этом году, мы пока не знаем. Такая же ситуация с нашей экспедицией по раскопкам интереснейшего античного могильника Кыз-Аул в Ленинском районе. Эта экспедиция, по сути дела, держалась на волонтерах из Москвы, поэтому тоже пока непонятно, как она будет работать, - перечислил крымский археолог. – Желающих огромное количество. Пермские студенты мечтают приехать – более того, они даже грант получили как раз на приезд и работу в нашей экспедиции в Крыму».

А вот многие российские археологические учреждения, проводившие на территории Крыма свои раскопки на протяжении многих лет, в этом году однозначно отказались от приезда и возобновления исследований. Среди них самый крупный материковый исследователь в Крыму – Государственный Эрмитаж.

«Последние два года самые активные работы среди материковых организаций вел Государственный Эрмитаж. Но, насколько я знаю, руководство Эрмитажа приняло решение в этом году раскопки в Крыму не проводить. Связано это, конечно, с опасностью коронавируса, многие перестраховываются – все-таки в Петербурге ситуация лучше, чем в Москве, но тоже непростая», - пояснил Майко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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