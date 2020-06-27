Коронавирус: детские лагеря в Севастополе не смогут открыться 1 июля

Детские оздоровительные лагеря в Севастополе не откроются 1 июля. Срок начала их работы сдвигается.

Об этом сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Смотрели по поводу 1 июля. Но там достаточно серьезные требования сейчас к оборудованию этих лагерей с точки зрения эпидемиологической безопасности. Скорее всего, на неделю позже будем выходить на то, чтобы тоже открывать лагеря», – заявил он в эфире телеканала «СТВ».

Развожаев добавил, что решение по этому поводу будет принято в ближайшее время.

Ранее региональный уполномоченный по правам ребенка Марина Песчанская говорила, что в Севастополе рассматривается возможность открытия лагерей 15 июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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