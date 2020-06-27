Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом ● Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма ● Ученые решили, что распространение коронавируса в Крыму замедлилось ● В Крыму под медицинским наблюдением остаются 2482 человека ● Стало известно на каких курортах Крыма выявлены новые случаи заражения
Коронавирус: детские лагеря в Севастополе не смогут открыться 1 июля
Детские оздоровительные лагеря в Севастополе не откроются 1 июля. Срок начала их работы сдвигается.
Об этом сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
«Смотрели по поводу 1 июля. Но там достаточно серьезные требования сейчас к оборудованию этих лагерей с точки зрения эпидемиологической безопасности. Скорее всего, на неделю позже будем выходить на то, чтобы тоже открывать лагеря», – заявил он в эфире телеканала «СТВ».
Развожаев добавил, что решение по этому поводу будет принято в ближайшее время.
Ранее региональный уполномоченный по правам ребенка Марина Песчанская говорила, что в Севастополе рассматривается возможность открытия лагерей 15 июля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зеленский направил в Раду законопроект об отмене ВНО для абитуриентов из Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект об отмене внешнего независимого оценивания для абитуриентов из Крыма и неподконтрольных частей Донбасса.
ЕГЭ в эпоху коронавируса: как и где в Крыму будут проходить экзамены. Единый госэкзамен в этом году будет проходить в крайне специфических условиях: тем выпускникам, кому все же придется сдавать экзамен для поступления, нужно будет смириться с новыми правилами, утвержденными из-за коронавирусной инфекции.
Более 250 лагерей и площадок в Крыму готовы принимать детей. Более 250 детских лагерей и дневных площадок заявили о готовности участвовать в оздоровительной кампании в этом году, несмотря на COVID-19.
Почти 9000 крымских выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году. Почти 9 тыс крымских выпускников 11-х классов зарегистрировались в этом году на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В Крыму еще одна смерть от коронавируса
Один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки.
За сутки в Крыму всего два новых случая заражения коронавирусом
За 26 июня на территории Республики Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус остновил археологическую перекопку Крыма
В Республике Крым недавнего периода всеобщей самоизоляции некоторые археологические экспедиции пока не смогут возобновить свою работу.
В Крыму вводится специальный налоговый режим
Республика Крым с 1 июля 2020 года присоединяется к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.
24 июня
В Киеве рассказали о готовности «Стратегии деоккупации Крыма»
Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реанимировало работу по созданию «стратегии деоккупации Крыма».