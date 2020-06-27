Какой сегодня праздник 27 июня

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Сегодня, 27 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День молодежи России

Фото planeta.press

День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого Президента РФ Б.Н. Ельцина № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». А с инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.

Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый Президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня.

День рыболовства (Fishing Day)

Фото pixabay.com

Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

Сегодня праздник во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля — прекрасное средство укрепления духовных и физических сил.

Елисей Гречкосей

Народный праздник «Елисей Гречкосей» отмечается 27 июня (по старому стилю - 14 июня). В православном календаре это день почтения памяти пророка Елисея. Другие названия праздника: «Елисей», «День Елисея», «Гречкосей», «Поварки». Гречкосеем день в народе прозвали за то, что в эту пору продолжался посев гречихи.

Также сегодня, 27 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти святого пророка Елисея

- День микро, малых и средних предприятий

- День изобретателя и рационализатора в России

- День рождения банкомата

- День записывания случайных мыслей

- День ананаса (National Pineapple Day) в США

- День замороженной конфеты (Bomb Pop Day) в США

- День солнцезащитных очков (National Sunglasses Day) в США

- День рукопожатий (National Handshake Day) в США

- День цветения апельсина (National Orange Blossom Day) в США

- День независимости Джибути

- День тестирования на ВИЧ (National HIV Testing Day) в США

- День метисов в Бразилии

- День работников печати Узбекистана

- День национального гимна Канады

Сегодня именины празднуют: Нифонт, Георгий, Мефодий, Мстислав, Елисей, Иулитта.

Что происходило 27 июня в прошлые годы

363 - в Римской империи императором провозглашен Иовиан, восстановивший урезанные при его предшественнике права христианства.

1615 - чай впервые импортирован в Европу.

1693 - в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин.

1709 - Петр I на военном совете решил дать бой шведам под Полтавой.

1834 - открыт Киевский университет.

1844 - в тюрьме Карфагена (Иллинойс, США) убили основателя церкви мормонов Дж. Смита.

1865 - учреждено Министерство путей сообщения России.

1905 - начало восстания на броненосце «Потемкин».

1929 - В Турции президент Мустафа Кемаль начал борьбу с коммунистической пропагандой.

1930 - Основана авиакомпания «Канадские международные авиалинии».

1931 - В США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1936 - ЦИК и СНК СССР приняли постановление о запрещении абортов. Отменено в ноябре 1955 года.

1941 - Венгрия объявила войну СССР

1944 - Начало массовой депортации болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы СССР.

1945 - Федеральная комиссия по связи США определила тринадцать каналов для телевидения.

1964 - В Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 - В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

1988 - крушение двух пригородных поездов на Лионском вокзале в Париже. Погибло 56 человек, 57 были ранены.

1997 - окончание гражданской войны в Таджикистане.

2004 - Во втором туре досрочных президентских выборов в Литве победил Валдас Адамкус.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 июня. Какие праздники будут завтра?

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